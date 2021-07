Guardians of the Galaxy: Marvel ha dato piena libertà, Eidos ha puntato tutto sulla trama – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 7 luglio 2021) Marvel ha dato a Eidos piena libertà per Guardians of the Galaxy e il team ha deciso subito di puntare tutto sulla trama.. Mary DeMarle e Partick Fortier, sviluppatori di Eidos Montreal, hanno parlato di Guardians of the Galaxy in una recente intervista rilasciata a Gamesindustry.biz. Tramite questa, hanno svelato che Marvel ha dato al team piena libertà con il gioco e che di conseguenza lo studio ha ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 luglio 2021)haperof thee il team ha deciso subito di puntare.. Mary DeMarle e Partick Fortier, sviluppatori diMontreal, hanno parlato diof thein una recente intervista rilasciata a Gamesindustry.biz. Tramite questa, hanno svelato chehaal teamcon il gioco e che di conseguenza lo studio ha ...

Advertising

Stoupwhiff : Secondo le dichiarazioni di Eidos Montréal, Guardians of the Galaxy sembra essere davvero promettente, considerando… - GamingTalker : Marvel's Guardians of the Galaxy ha il doppio dei dialoghi di un gioco di Deus Ex, svela Eidos Montreal… - GamingToday4 : Marvel’s Guardians of the Galaxy avrà il doppio dei dialoghi di Deus Ex - infoitscienza : Marvel’s Guardians of the Galaxy avrà il doppio dei dialoghi di Deus Ex – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console… - GameStopItalia : ?? | Marvel's #GuardiansOfTheGalaxy Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con gli autori del gioco per conoscere me… -