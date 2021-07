Grosso incendio minaccia il centro storico del borgo, evacuate alcune famiglie (Di mercoledì 7 luglio 2021) MONTERUBBIANO - Un Grosso incendio è divampato nel pomeriggio in una parte del centro storico del comune di Monterubbiano . Per motivi precauzionali, il sindaco ha deciso di evacuare una parte delle ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 7 luglio 2021) MONTERUBBIANO - Unè divampato nel pomeriggio in una parte deldel comune di Monterubbiano . Per motivi precauzionali, il sindaco ha deciso di evacuare una parte delle ...

Advertising

reggiotv : Reggio Calabria. GUARDA IL VIDEO Un grosso incendio ha distrutto 4 autovetture in via Pio XI. Le fiamme hanno… - TeleradioNews : Caiazzo. Afa e sterpaglie non rimosse provocano un grosso incendio, domato a... - peppesava : RT @Ragusanews: I canadair a Punta Ciriga, a Ispica, per un grosso incendio - Ragusanews : I canadair a Punta Ciriga, a Ispica, per un grosso incendio - pixel_di : ?? ???? ..tutto il pomeriggio due Canadair stanno tentando di spegnere un incendio deve essere grosso! speriamo c… -