Griezmann, la Konami rompe il contratto con l’attaccante accusato di razzismo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un brutto risveglio quello di questa mattina per Antoine Grizmann. La società giapponese K0nami, ha difatti annunciato la decisione di rompere il contratto con l’attaccante francese per razzismo. All’indomani di un comunicato di Hiroshi Mikitani, presidente fondatore della Rakuten – sponsor principale del Barcellona dal 2017 – il quale avrebbe richiesto spiegazioni alla società blaugrana a seguito della diffusione di un video del 2019, in cui si vedono Ousmane Dembélé e Antoine Griezmann prendere in giro dei dipendenti giapponesi di un hotel durante una tournée in Giappone. “Konami Digital ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un brutto risveglio quello di questa mattina per Antoine Grizmann. La società giapponese K0nami, ha difatti annunciato la decisione dire ilconfrancese per. All’indomani di un comunicato di Hiroshi Mikitani, presidente fondatore della Rakuten – sponsor principale del Barcellona dal 2017 – il quale avrebbe richiesto spiegazioni alla società blaugrana a seguito della diffusione di un video del 2019, in cui si vedono Ousmane Dembélé e Antoineprendere in giro dei dipendenti giapponesi di un hotel durante una tournée in Giappone. “Digital ...

