Green Pass europeo | una sola dose non basta per viaggiare | e in Italia c' è ancora il nodo guariti

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Non è tutto oro quello che luccica. O meglio, non è tutto verde. A una settimana di distanza dalla sua entrata in vigore in tutta Europa, la versione comunitaria del Digital...

heather_parisi : L'art 36RegUE 2021/953 (Green Pass) che previene la discriminazione verso non vaccinati è tradotto nella versione i… - borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - borghi_claudio : Sono andato a ricercare chi ha trovato l'errore di traduzione nel regolamento UE sul green pass e mi risulta sia st… - mludodc : RT @rej_panta: Modulo di denuncia per richieste di green pass - peggiomisento : RT @liliaragnar: Siamo l'unico Paese d'Europa, L'UNICO, che abbia dovuto RETTIFICARE dopo 48 ore la propria traduzione della Gazzetta Uffic… -

Grazie alpossiamo garantire un accesso sicuro e controllato, cosa che non accade in tanti altri contesti. Il CTS ha già espresso parere favorevole in questa direzione, manca solo la ...TEL AVIV Israele riparte grazie al: vaccinate oltre 5 milioni... In crescita anche le vaccinazioni, soprattutto nella fascia d'età da 10 a 19 anni, che ieri sono state 20, di queste 17mila ...Riapertura discoteche nel fine settimane, il sottosegretario Costa: «È l'unico settore che non ha ancora una data» Io credo che, dopo le valutazioni del Cts che ha indicato le regole per riaprile, con ...I singoli Paesi hanno competenza esclusiva su salute e confini, quindi possono decidere in libertà se accettare sul proprio territorio anche chi ha avuto una sola dose di vaccino. Come fare, dunque a ...