Green pass, a Fiumicino turisti alle prese con il certificato verde: “Nessun disagio, ora posso tornare a viaggiare” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Primi giorni alle prese con il Green pass per i viaggiatori in partenza dall’Aeroporto di Fiumicino a Roma. Un debutto senza troppi disagi. “Dopo la seconda dose ci è arrivato subito il certificato verde e adesso possiamo tornare a viaggiare liberamente” racconta un turista in attesa davanti ai gate con il trolley in una mano e il Qr code stampato su un foglio nell’altra. Si imbarcherà insieme a un piccolo gruppo di amici, tutti muniti di certificazione. Dal 1° luglio è entrata in vigore l’EU digital Covid certificate valido in tutti i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Primi giornicon ilper i viaggiatori in partenza dall’Aeroporto dia Roma. Un debutto senza troppi disagi. “Dopo la seconda dose ci è arrivato subito ile adesso possiamoliberamente” racconta un turista in attesa davanti ai gate con il trolley in una mano e il Qr code stampato su un foglio nell’altra. Si imbarcherà insieme a un piccolo gruppo di amici, tutti muniti di certificazione. Dal 1° luglio è entrata in vigore l’EU digital Covid certificate valido in tutti i ...

