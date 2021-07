Gravina | stadi aperti al 100? E' richiesta serie A

(Di mercoledì 7 luglio 2021) "Riapertura deglial%? Forse avremmo dovuto essere più accorti in questa fase, ma mi sono adeguato a unamolto convinta dellaA. Se dovessi pensare che la miaal ...

Lo ha affermato il presidente della Figc, Gabriele, durante la conferenza stampa post ... Valentina Vezzali, chiedendo la possibilità di consentire un pieno ritorno neglicon l'inizio dei ...Gabriele, presidente della FIGC, è sceso in campo personalmente per favorire la riapertura degliin Italia, dopo l'emergenza Coronavirus. Il numero uno della Federcalcio ha scritto una lettera a ...Gabriele Gravina, durante la conferenza stampa post Consiglio Federale, in merito alla lettera che ha inviato alla Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, chiedendo la possibilità di consentire ...Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha scritto una lettera a Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport, chiedendo la riapertura degli stadi vista la riduzione della curva dei contagi.