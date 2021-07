Gravina scrive alla Vezzali | ' Riapriamo gli stadi a tutti'

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Il calcio italiano continua il pressing in vista della partenza del nuovo campionato. La Lega ha già lanciato il suo grido d'rme a fronte del miliardo e 200 milioni di perdite stimate per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Gravina scrive

Il calcio italiano continua il pressing in vista della partenza del nuovo campionato. La Lega ha già lanciato il suo grido d'allarme a fronte del miliardo e 200 milioni di perdite stimate per la ...... GabrieleIl presidente della Figc , Gabriele, ha scritto alla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali per chiedere che sia consentito il ritorno dei tifosi allo stadio, con ...GRAVINA VEZZALI STADI – Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio italiana, ha scritto al Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali. Attraverso un comunicato, la Figc ha informato sui ...Dal presidente Figc Gabriele Gravina arriva un assist per i presidenti di serie A che vogliono riaprire gli stadi. In una nota ufficiale si legge: «Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha informa ...