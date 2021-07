(Di mercoledì 7 luglio 2021) La nuova stagione è in arrivo, e il calcio (e lo sport) italiano si preparano alle delicate riaperture, nella speranza di un ritorno più o meno definitivonormalità. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente, in apertura del Consiglio federale, ha annunciato di aver scritto a Valentina, sottosegretario del Governo Draghi L'articolo

Advertising

_enz29 : RT @CalcioFinanza: Gravina scrive alla Vezzali: «Riapriamo gli stadi a tutti» - 100x100Napoli : FIGC, Gravina scrive alla Vezzali: “Riapriamo gli stadi per tutti” - CalcioFinanza : Gravina scrive alla Vezzali: «Riapriamo gli stadi a tutti» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Gravina scrive alla Vezzali: «Riapriamo gli stadi a tutti»: La nuova stagione è in arrivo, e i… - TUTTOJUVE_COM : Gravina scrive a Vezzali: 'Autorizziamo un pieno ritoro dei tifosi negli stadi' -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina scrive

Il calcio italiano continua il pressing in vista della partenza del nuovo campionato. La Lega ha già lanciato il suo grido d'allarme a fronte del miliardo e 200 milioni di perdite stimate per la ...In una nota ufficiale si legge: "Il presidente della Figc Gabrieleha informato il Consiglio di aver scritto al Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, vista la sensibile riduzione dei ...Aprendo i lavori del Consiglio Federale chiamato a decidere del futuro della Salernitana, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha informato il Consiglio di aver scritto al Sottosegretario allo ...Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è sceso in campo personalmente per favorire la riapertura degli stadi in Italia, dopo l’emergenza Coronavirus. Il numero uno della Federcalcio ha scritto una l ...