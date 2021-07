Gravina | lettera alla Vezzali | «Riapriamo gli stadi»

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Anche Gabrielescende in campo per chiedere la riapertura degli: ecco laper ValentinaIl Presidente della FIGC Gabrieleha scritto unaa Valentina, sottosegretario allo Sport, chiedendo la riapertura deglivista la riduzione della curva dei contagi. L’iniziativa di, annunciata oggi all’inizio del Conisiglio Federale in cui si è valutato il trust della Salernitana, si situa in tandem con quella della Lega Serie A. Lo scorso weekend, Dal Pino ha scritto una ...

