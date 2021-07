Governatore di New York dichiara violenza armata emergenza sanitaria (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo il crescente aumento della violenza armata a New York, il Governatore Andrew Cuomo ha firmato un ordine esecutivo nel quale dichiara la violenza armata un’emergenza sanitaria. New York diventa così il primo stato degli USA a dichiarare un ordine di emergenza per affrontare la violenza armata. Negli ultimi tempi gli Stati Uniti hanno registrato Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo il crescente aumento dellaa New, ilAndrew Cuomo ha firmato un ordine esecutivo nel qualelaun’. Newdiventa così il primo stato degli USA are un ordine diper affrontare la. Negli ultimi tempi gli Stati Uniti hanno registrato

Advertising

repubblica : Troppe sparatorie a New York, il governatore Cuomo dichiara lo 'stato d'emergenza' - LaStampa : Troppe sparatorie a New York, il governatore Cuomo dichiara lo “stato d'emergenza” - Billa42_ : Governatore di New York dichiara violenza armata emergenza sanitaria - periodicodaily : Governatore di New York dichiara violenza armata emergenza sanitaria #NewYork @Billa42_ - zazoomblog : Troppe sparatorie a New York il governatore Cuomo dichiara lo “stato d’emergenza” - #Troppe #sparatorie #governatore -