God of War | Ragnarok nuovi dettagli in arrivo questa estate

Secondo PlayStation, dettagli su God of War: Ragnarok arriveranno entro la fine dell'estate. La società ha annunciato un nuovissimo State of Play, ma ha subito notato che giochi come Horizon: Forbidden West e God of War: Ragnarok non saranno stati presenti, anche se ha anticipato che ulteriori dettagli per questi titoli arriveranno presto. A causa della natura in continua evoluzione dell'ultimo anno e mezzo, PlayStation ha cercato di dire il meno possibile sui suoi due grandi titoli in arrivo, probabilmente per paura di grandi cambiamenti o rinvii.

