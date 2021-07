Gli schifosi insulti dei tifosi italiani contro Alice Campello | la moglie di Morata sbotta

(Di mercoledì 7 luglio 2021) E’ mai possibile che una partita di calcio possa scatenare tanto odio? E’ mai possibile che si possa riversare la propria frustrazioneuna donna, una madre, una persona? No, non lo è. E sedenuncerà uno per uno tutti i, se così si possono definire,, che da ieri sera la invadono di messaggi privati, riempiendola die minacce, farà certamente una cosa più che buona. Ladi, dopo Italia-Spagna, si è vista ricoprire disui social, in particolare dopo il gol del pareggio segnato ...

FabbianaVives : RT @GiadaB__: Spero che Alice Campello denunci gli schifosi che le hanno scritto quei messaggi, dovete perdere anche le mutande brutte merde - Unf_Tweet : - superdrumm : Spero che a quei vermi schifosi, che hanno augurato le peggio cose alla moglie di #Morata e ai figli, gli venga una… - Mir_ko_983 : RT @Teo__Visma: Il mondo dei social è pieno di questi esseri schifosi, ma a quanto pare non si è ancora riusciti ad estirpare questo cancro… - fearlessdosed : Che schifo. Siete disumani. Io odio il calcio anche per questo, ci sono i tifosi peggiori. Siete gli stessi che si… -

