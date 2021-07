Gli anni napoletani di Maradona tradotti in musica, lo spettacolo dei Valanzuolo (padre e figlio) (Di mercoledì 7 luglio 2021) Si chiama “Sine Diez, musica per piedi innamorati” lo spettacolo dedicato agli anni napoletani di Diego Armando Maradona che debutterà l’8 luglio a Villa Pignatelli, nell’ambito della rassegna “musica in villa”. Un tributo intimistico al Pibe de Oro attraverso le parole e la musica di un padre e un figlio legati da un rapporto viscerale con il Napoli e con Napoli. Il testo dello spettacolo è di Stefano Valanzuolo, la tromba è quella di suo figlio Enrico. Insieme a loro, alla fisarmonica ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 luglio 2021) Si chiama “Sine Diez,per piedi innamorati” lodedicato aglidi Diego Armandoche debutterà l’8 luglio a Villa Pignatelli, nell’ambito della rassegna “in villa”. Un tributo intimistico al Pibe de Oro attraverso le parole e ladi une unlegati da un rapporto viscerale con il Napoli e con Napoli. Il testo delloè di Stefano, la tromba è quella di suoEnrico. Insieme a loro, alla fisarmonica ...

Advertising

rtl1025 : ?? #MarcoMengoni in diretta su RTL 102.5: “Gli stadi? Dopo 11 anni ho pensato che fosse il momento giusto” - Agenzia_Ansa : Bimbo prodigio della fisica, a 11 anni si laurea ad Anversa. Il belga Laurent Simons ha terminato gli studi in un a… - ItalianAirForce : ?? #FrecceTricolori60 ????????????? 1997, 1998 e 1999 sono gli anni che ripercorriamo oggi per mostrarvi i volti dei pil… - napolista : Lo spettacolo dei Valanzuolo (padre e figlio) Debutta domani a Villa Pignatelli “Sine Diez, musica per piedi innam… - Andrea23199396 : @GiulioCavina @stefanovaiani @FBiasin No, non è corretto, 17,5 M sono gli spettatori non le TV. Anche nell’82 le pa… -