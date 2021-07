Giustizia | nessuna cabina regia con Draghi | possibile slittamento riforma in Cdm**

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Alla fine ladicol premier Mario, attesa oggi a Palazzo Chigi, non dovrebbe tenersi. Ladella giustizia, riferiscono fonti di governo all’Adnkronos, potrebbe necessitare di tempi “più lunghi: non sono ancora maturi per il disco verde alla”, riferisce un ministro. Intanto è arrivata la convocazione del preconsiglio -fissato per oggi alle 18-: ladel processo penale non figura tra i temi da trattare. Potrebbe comunque arrivare domani in Cdm, ‘fuori sacco’. “Magari alla fine si decide di accelerare – riferiscono più ...