Giuseppe Tesauro morto a 78 anni: addio al grande giurista della scuola napoletana (Di mercoledì 7 luglio 2021) È morto Giuseppe Tesauro, tra i più importanti giuristi della scuola napoletana.Già professore di diritto Internazionale e presidente dell?Autorità garante... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 7 luglio 2021) È, tra i più importanti giuristi.Già professore di diritto Internazionale e presidente dell?Autorità garante...

Advertising

mazzarellantoni : RT @Nich_Ferrante: Giuseppe Tesauro morto a 78 anni: addio al grande giurista della scuola napoletana - Nich_Ferrante : Giuseppe Tesauro morto a 78 anni: addio al grande giurista della scuola napoletana - nikolaussuck : Insieme a tanti altri personaggi, il 2021 si è portato via in silenzio anche il grandissimo giurista e maestro Gius… - marioricciard18 : RT @rosa_francesca: E' morto Giuseppe #Tesauro, era tra i più grandi giuristi della scuola napoletana - AntonioNicita : Colpito per la scomparsa del Prof. Giuseppe #Tesauro, uomo di grande cultura giuridica e raffinato innovatore che h… -