Giro Rosa 2021, Erica Magnaldi: “Spero di continuare così, la penultima tappa sarà decisiva” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Continua l’ottimo Giro Rosa di Erica Magnaldi. L’atleta cuneese della Ceratizit WNT è attualmente al sesto posto della classifica generale a 6’35” dalla leader, l’olandese Anna Van der Breggen. Magnaldi inoltre sta indossando la maglia azzurra, quella che veste la miglior italiana in classifica. La piemontese è stata intervista dai colleghi di Inbici Magazine e ha parlato del suo Giro: “Per adesso è andato bene, abbiamo già affrontato due delle tappe più dure, la seconda e la cronometro individuale. Il Giro è ancora lungo, tutto può cambiare, ma Spero di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Continua l’ottimodi. L’atleta cuneese della Ceratizit WNT è attualmente al sesto posto della classifica generale a 6’35” dalla leader, l’olandese Anna Van der Breggen.inoltre sta indossando la maglia azzurra, quella che veste la miglior italiana in classifica. La piemontese è stata intervista dai colleghi di Inbici Magazine e ha parlato del suo: “Per adesso è andato bene, abbiamo già affrontato due delle tappe più dure, la seconda e la cronometro individuale. Ilè ancora lungo, tutto può cambiare, madi ...

Advertising

zodiacob : Buongiorno, oggi giorno di ciclismo con la tappa Colico - Colico del 'Giro Rosa' #zodiaco #bar #parcheggiolibero… - Duck170 : RT @bicitv: Giro d’Italia Donne: Lorena Wiebes vince lo sprint a Carugate. Van der Breggen resta in rosa - LenaMaylen1978 : @rosa_arf Rosa io ci tengo a lei, e se parlo perché vedo foto, ascolto in giro in Turchia, e le vibes non sono posi… - infoitsport : Ciclismo, Giro d'Italia donne, Wiebes vince la Milano-Carugate. Van der Breggen ancora in rosa - melinoae : Quarzo rosa, granato e diaspro rosso soprattutto, ma non dite in giro che ve l'ho detto io. -