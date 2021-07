Giornalista vittima di un agguato: ferito gravemente a colpi di pistola. “Lotta per la vita” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un Giornalista è rimasto vittima di un agguato in strada, in pieno centro ad Amsterdam. L’ipotesi è che se si sia trattato di una agguato mirato dato che il Giornalista è un volto noto nei Paesi Bassi per le sue inchieste contro la criminalità organizzata. La polizia avrebbe già arrestato tre persone. agguato ad un Giornalista ad Amsterdam Si chiama Peter R. de Vries, è lui il Giornalista rimasto gravemente ferito in un agguato in pieno centro ad Amsterdam, mentre si trovava nel distretto di Lange ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) Unè rimastodi unin strada, in pieno centro ad Amsterdam. L’ipotesi è che se si sia trattato di unamirato dato che ilè un volto noto nei Paesi Bassi per le sue inchieste contro la criminalità organizzata. La polizia avrebbe già arrestato tre persone.ad unad Amsterdam Si chiama Peter R. de Vries, è lui ilrimastoin unin pieno centro ad Amsterdam, mentre si trovava nel distretto di Lange ...

Grave giornalista d'inchiesta olandese, la solidarietà di Michel Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha affermato che l'attacco di cui è stato vittima un giornalista olandese specializzato in inchieste e gravemente ferito da proiettili, è un 'crimine contro il giornalismo e un attacco contro i nostri valori'. 'Un crimine è stato compiuto ...

Partecipata cerimonia per proclamazione di Verucchio primo Comune Gentile dell'Emilia - Romagna Un dialogo appassionato e coinvolgente quello con il brillante giornalista Cesare Trevisani, un ... La vittima reagisce e fa arrestare il malvivente Rimini, apre a 'Le Befane' il ventesimo Lego Store in ...

Grave giornalista d'inchiesta olandese, la solidarietà di Michel Roma, 7 lug. (askanews) - Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha affermato che l'attacco di cui è stato vittima un giornalista olandese specializzato in inchieste e gravemente ...

Paesi Bassi: ministro Esteri slovacco scioccato dall'attacco a giornalista de Vries Il giornalista de Vries, noto per le sue ricerche sui gruppi criminali nei Paesi Bassi, si trova in gravi condizioni dopo essere stato vittima di un agguato con arma da fuoco ad Amsterdam nella serata ...

