Giornalista impazzisce di gioia | la Carrà si “impossessa” di lui VIDEO

La vittoria degli azzurri in semifinale contro la Spagna ha dato il via ad una notte di festeggiamenti. Un Giornalista in diretta tv si è lasciato trasportare dall'entusiasmo e dalle note di Raffaella Carrà. Tifosi italiani (GettyImages)Da nord a sud, ieri sera abbiamo assistito ad una gioia incontenibile degli italiani. La nazionale italiana di calcio è tornata ad essere vincente agli occhi del mondo, grazie a prestazioni convincenti. Dopo aver buttato fuori il Belgio, la squadra del CT Roberto Mancini ha spazzato via anche la Spagna. Gli azzurri si sono imposti ai rigori, dopo che la partita è terminata sull'1 a 1 ...

