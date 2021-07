Giallo social dell’agente di Insigne | Pisacane fa chiarezza | “Ecco cosa è successo”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ho semplicemente repostato una storia di un tifoso senza neanche leggerla…”. Questo il commento di Vincenzo, agente di Lorenzo, che nelle scorse ore aveva repostato una storia di un tifoso del Napoli che aveva fatto abbastanza discutere con delle frasi in merito al tema del rinnovo del capitano partenopeo. “L’unico motivo vedevo 2 ragazzi che festeggiavano il raggiungimento di una finale europea e la dedicavano ad un loro amico infortunato. Purtroppo veramente non c’è vergogna”, ha scritto l’agente in merito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

