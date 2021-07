Germania, nuovo calo della produzione industriale a maggio (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo il calo di aprile, nuova contrazione per l’industria tedesca a maggio. Secondo l’Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un calo dello 0,3% dopo il -0,3% di aprile (dato rivisto da un preliminare di -1%). Il dato risulta peggiore delle stime degli analisti, che avevano previsto un aumento dello 0,5%. Su base annua si evidenzia una crescita del 17,3%, dal +27,6% precedente. Rispetto a febbraio 2020, il mese prima dell’imposizione delle restrizioni a causa della pandemia, la produzione a maggio ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo ildi aprile, nuova contrazione per l’industria tedesca a. Secondo l’Ufficio di statistica tedesco Destatis, laha evidenziato undello 0,3% dopo il -0,3% di aprile (dato rivisto da un preliminare di -1%). Il dato risulta peggiore delle stime degli analisti, che avevano previsto un aumento dello 0,5%. Su base annua si evidenzia una crescita del 17,3%, dal +27,6% precedente. Rispetto a febbraio 2020, il mese prima dell’imposizione delle restrizioni a causapandemia, la...

Ultime Notizie dalla rete : Germania nuovo Germania, nuovo calo della produzione industriale a maggio Dopo il calo di aprile, nuova contrazione per l'industria tedesca a maggio . Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un calo dello 0,3% dopo il - 0,3%...

Il settore servizi USA da segnali di rallentamento ... motivo per cui il petrolio ieri ha fatto il nuovo record e oggi ha iniziato la seduta in cospicuo ... con lo ZEW) sembrano risentire del timore dell'arrivo in Germania ed Eurozone della variante Delta, ...

(Teleborsa) - Dopo il calo di aprile, nuova contrazione per l'industria tedesca a maggio. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un calo dello 0,3% dopo il -0,3% di aprile (dato rivisto da un preliminare di -1%). Il dato risulta peggiore delle stime degli analisti, che avevano previsto un aumento dello 0,5%. Su base annua si evidenzia una crescita del 17,3%, dal +27,6% precedente.

Germania, nuovo calo della produzione industriale a maggio (Teleborsa) - Dopo il calo di aprile, nuova contrazione per l'industria tedesca a maggio. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un calo dello 0,3%.

