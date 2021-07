Genere, sanzioni, scuola: cosa c'è nel ddl Zan (Di mercoledì 7 luglio 2021) AGI - Il ddl Zan, ovvero il provvedimento contro l'omofobia, ha incassato il primo via libera della Camera il 4 novembre del 2020. Da allora è 'impantanato' al Senato, dove il centrodestra di governo, assieme a FdI, chiedono di modificarne l'impianto, mentre Pd, M5s e Leu insistono affinchè venga approvato entro l'estate senza alcuna modifica. Questi i punti cardine del provvedimento: L'omofobia è reato penale Il ddl modifica la cosiddetta Legge Mancino ("Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa") e, quindi, l'articolo 604 bis del codice penale, aggiungendo tra i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 luglio 2021) AGI - Il ddl Zan, ovvero il provvedimento contro l'omofobia, ha incassato il primo via libera della Camera il 4 novembre del 2020. Da allora è 'impantanato' al Senato, dove il centrodestra di governo, assieme a FdI, chiedono di modificarne l'impianto, mentre Pd, M5s e Leu insistono affinchè venga approvato entro l'estate senza alcuna modifica. Questi i punti cardine del provvedimento: L'omofobia è reato penale Il ddl modifica la cosiddetta Legge Mancino ("Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa") e, quindi, l'articolo 604 bis del codice penale, aggiungendo tra i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, ...

