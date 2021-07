Fumo, verso codice autoregolamentazione per filiera distribuzione e produzione (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Un codice di autoregolamentazione per la filiera della distribuzione e della produzione dei prodotti senza combustione, che favorisca una comunicazione corretta e trasparente. È il documento cui sta lavorando l’Eurispes coinvolgendo gli attori della filiera e di distribuzione dei prodotti senza Fumo, quali Anafe-Associazione nazionale produttori di Fumo elettronico (Confindustria), Fit-Federazione italiana tabaccai, con il contributo di importanti personalità giuridiche, tecniche e sanitarie. Del tema si è ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Undiper ladellae delladei prodotti senza combustione, che favorisca una comunicazione corretta e trasparente. È il documento cui sta lavorando l’Eurispes coinvolgendo gli attori dellae didei prodotti senza, quali Anafe-Associazione nazionale produttori dielettronico (Confindustria), Fit-Federazione italiana tabaccai, con il contributo di importanti personalità giuridiche, tecniche e sanitarie. Del tema si è ...

Advertising

pilarneo58 : RT @INGFiore2: @Danireport Esatto. Specchio per le allodole. Fumo negli occhi. Azione diversiva. Distrazione di masse di incapaci, pronti a… - Majden3 : RT @INGFiore2: @Danireport Esatto. Specchio per le allodole. Fumo negli occhi. Azione diversiva. Distrazione di masse di incapaci, pronti a… - rublo49 : RT @INGFiore2: @Danireport Esatto. Specchio per le allodole. Fumo negli occhi. Azione diversiva. Distrazione di masse di incapaci, pronti a… - Danireport : RT @INGFiore2: @Danireport Esatto. Specchio per le allodole. Fumo negli occhi. Azione diversiva. Distrazione di masse di incapaci, pronti a… - INGFiore2 : @Danireport Esatto. Specchio per le allodole. Fumo negli occhi. Azione diversiva. Distrazione di masse di incapaci,… -