Fratoianni: 'Legge Zan? La liaison di Renzi con la destra è solo all'inizio" (Di mercoledì 7 luglio 2021) di Antonello Sette Fratoianni, secondo lei la Lega, al di là dei distinguo sul testo, vuole davvero che sia approvata una Legge contro l'omotransfobia? La Lega vuole svuotare la Legge Zan perché fa ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 luglio 2021) di Antonello Sette, secondo lei la Lega, al di là dei distinguo sul testo, vuole davvero che sia approvata unacontro l'omotransfobia? La Lega vuole svuotare laperché fa ...

Advertising

globalistIT : - Spraynews1 : @NFratoianni : “La legge zan la liaison di Renzi con la destra è solo un inizio” - aliciasbb : RT @SI_sinistra: Omotransfobia, video Fratoianni: “Emendamenti di #Italiaviva al #ddlZan sono irricevibili. Modo per tendere la mano alla d… - Carmela_oltre : RT @PiramideRossa: “Italia Viva si smarca dal ddl Zan non perché ci tiene alla legge, ma per assumere un ruolo politico in asse col centrod… - paolorm2012 : RT @PiramideRossa: “Italia Viva si smarca dal ddl Zan non perché ci tiene alla legge, ma per assumere un ruolo politico in asse col centrod… -