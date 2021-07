Fratoianni e Fassina compagni contro Ma sul Ddl Zan ha torto il primo e ragione il secondo

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Nicolanon riesce a farsene una. Ha letto dei seri dubbi di Stefanocirca la costituzionalità del ddl Zan e l’ha presa quasi come un fatto personale. Leggere, per conferma, quel che ha scritto sull’Huffington Post. Più che un ragionata disamina, la sua è una raffica di anatemi all’indirizzo di chiunque osi dissentire dal testo sull’omotransfobia all’esame del Senato. Passi per la destra, che «ha sempre paura di ogni libertà», e transeat pure per Renzi, da cui «viene il solito opportunismo di purezza», ma non per. Qui il tono di, da ironico e leggero si fa ...