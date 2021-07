Francia | Challenges | nonostante Covid patrimonio 500 più ricchi +30%

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Parigi, 7 lug. (Adnkronos) –la pandemia ildelle 500 persone più ricche inè cresciuto del 30% attestandosi a 1.000 miliardi di euro. E’ quanto emerge dalla classifica stillata da ‘’. Ildelle 10 persone più ricche inè superiore quasi di 100 miliardi di euro rispetto alle altre 490 persone più ricche. Bernard Arnault, il patron di Lvmh, è in primo posizione con unin crescita di 55 miliardi di euro in un anno attestandosi a 157 miliardi di euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

