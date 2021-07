Francia, addio al genetista Axel Kahn: aveva raccontato la sua malattia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sereno e consapevole, Axel Kahn, medico, genetista e saggista francese, è morto di cancro a 76 anni. Lo ha annunciato la Lega contro il cancro, di cui era presidente dal giugno 2019. Ma lui stesso aveva già parlato diverse volte della morte, che «non mi fa paura» e «mi avrà con un piccolo sorriso ironico sulle labbra». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sereno e consapevole, Axel Kahn, medico, genetista e saggista francese, è morto di cancro a 76 anni. Lo ha annunciato la Lega contro il cancro, di cui era presidente dal giugno 2019. Ma lui stesso aveva già parlato diverse volte della morte, che «non mi fa paura» e «mi avrà con un piccolo sorriso ironico sulle labbra».

