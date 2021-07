Fortnite: arriva la skin di Batman Zero Corazzato nel negozio oggetti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il negozio oggetti di Fortnite accoglie Batman Zero Corazzato, la nuova skin disponibile nel gioco in qualità di ultimo ambizioso crossover Ci sono stati tanti leak in merito, ma alla fine è ufficiale: nel negozio oggetti di Fortnite, la nuova skin è Batman Zero Corazzato. Con lui, Bruce Wayne arriva a quota quattro: i primi due personaggi sono stati la versione classica e quella cinematografica (Il Cavaliere Oscuro) del leggendario ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ildiaccoglie, la nuovadisponibile nel gioco in qualità di ultimo ambizioso crossover Ci sono stati tanti leak in merito, ma alla fine è ufficiale: neldi, la nuova. Con lui, Bruce Waynea quota quattro: i primi due personaggi sono stati la versione classica e quella cinematografica (Il Cavaliere Oscuro) del leggendario ...

