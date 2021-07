Foglianise | approvato il bilancio di previsione | nessun voto contrario

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Consiglio Comunale di, in data 22/06/2021 haildi2021 – 2023; l’approvazione è avvenuta nei termini consentiti dalle leggi. Si tratta di un risultato rilevante e “c’è un aspetto legato a questo argomento che valuto ancora più importante e che vorrei mettere in evidenza:o – ha dichiarato il sindaco Tommaselli – tra i rappresentanti della opposizione consiliare presenti in aula ha ritenuto di esprimereal. Intendo attribuire a tale scelta un ...