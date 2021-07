Fitbit | brevettato anello che misura pressione e saturazione del sangue

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 7 luglio 2021) In seguito ad un recente brevetto registrato e depositato dalo scorso mese di dicembre 2020 presso lo United States Patent and Trademark Office (USPTO) e pubblicato solo da qualche giorno, il prossimo fitness-tracker potrebbe non essere più quello tradizionale, bensì evolversi in un vero e propriointelligente. Questa esclusività rappresenta, se vogliamo, un device medico in grado di effettuare unazione ottica dei dati biometrici, special modo dei livelli didell’ossigeno nel. Come ben sappiamo, il classico pulsossimetro, che si attacca al dito oppure al lobo ...