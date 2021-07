Fisica nucleare, Infn lancia “Collisioni”: nuovo sito di divulgazione scientifica (Di mercoledì 7 luglio 2021) A partire da luglio 2021 e’ online Collisioni.Infn – Spazi culturali all’Istituto Nazionale di Fisica nucleare, il nuovo sito che presenta e promuove le attività dell’Infn per il pubblico e le scuole. In una veste grafica contemporanea ed essenziale, Collisioni.Infn offre una panoramica aggiornata delle attivita’ ideate e organizzate dall’Infn come occasioni di incontro e di confronto con i cittadini: mostre,eventi, partecipazioni a festival e a spazi espositivi, progettidi didattica informale e di public engagement, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) A partire da luglio 2021 e’ online– Spazi culturali all’Istituto Nazionale di, ilche presenta e promuove le attività dell’per il pubblico e le scuole. In una veste grafica contemporanea ed essenziale,offre una panoramica aggiornata delle attivita’ ideate e organizzate dall’come occasioni di incontro e di confronto con i cittadini: mostre,eventi, partecipazioni a festival e a spazi espositivi, progettidi didattica informale e di public engagement, ...

Ultime Notizie dalla rete : Fisica nucleare Accordo di Asg in Giappone sui cavi superconduttivi per trasmettere energia Nuove applicazioni superconduttive Asg, da parte sua, con 60 anni di esperienza nello sviluppo di magneti e sistemi per la fisica delle alte energie, fusione nucleare e applicazioni medicali , sta ...

Iran: la presidenza Raisi parte in salita ...all'eliminazione fisica dei principali responsabili tecnici del programma atomico e al sabotaggio cibernetico delle apparecchiature ad esso dedicate, gli ulteriori progressi della ricerca nucleare di ...

Istituto Nazionale Fisica Nucleare: concorsi amministrativi Ti Consiglio Perché c'è così poca antimateria nell'Universo? La risposta è sempre più vicina Un team di ricerca del MIT ha sviluppato una nuova tecnica per cercare di spiegare perché ci sia così poca antimateria nell'Universo.

Iran: la presidenza Raisi parte in salita Un “Iran nucleare” per Israele sarebbe una minaccia mortale: L’Iran è presente fisicamente con l’Hezbollah libanese stabilmente insediata ai confini settentrionali israeliani ed è altrettanto ...

