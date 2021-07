Finisce in semifinale la Copa America per Ospina | l' Argentina batte ai rigori la Colombia

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Finice inl'avventura di Davidcon laindopo essere stati sconfitti aidall'di Leo Messi. Davvero un peccato per il portiere partenopeo che ai quarti con l'Uruguay parò anche due penalty concedendo alla sua Nazionale di accedere alla. Il sito ufficiale della SSC Napoli, infatti, ne parla così: "Il portiere del Napoli in campo nella sfidaterminata col successo dell'Albiceleste per 4-3 aiallo Stadio Nacional ...