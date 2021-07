Fine vita, Sportiello (M5S): ok testo base é importante passo in avanti per legge. Proseguire senza pregiudizi ideologici (Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA, 06 LUG – “L’approvazione del testo base sulle disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita è un ottimo risultato che rappresenta un ulteriore passo in avanti per arrivare all’approvazione della legge sul Fine vita”. Lo dichiara la deputata del Movimento 5 Stelle Gilda Sportiello, capogruppo in commissione Affari Sociali e Sanità della Camera e prima firmataria della proposta di legge M5S sul suicidio medicalmente assistito e l’eutanasia. “Garantire il pieno rispetto della dignità della persona e tutelare ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA, 06 LUG – “L’approvazione delsulle disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita è un ottimo risultato che rappresenta un ulterioreinper arrivare all’approvazione dellasul”. Lo dichiara la deputata del Movimento 5 Stelle Gilda, capogruppo in commissione Affari Sociali e Sanità della Camera e prima firmataria della proposta diM5S sul suicidio medicalmente assistito e l’eutanasia. “Garantire il pieno rispetto della dignità della persona e tutelare ...

