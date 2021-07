Finale Europei calcio: 1000 tifosi dall’Italia a Wembley, garantita la trasferta contingentata per tifare gli azzurri (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Italia disputerà la Finale degli Europei 2021 di calcio, in programma domenica 11 luglio (ore 21.00) allo Stadio Wembley di Londra. Gli azzurri affronteranno la vincente della contesa tra Inghilterra-Danimarca e sperano di poter alzare al cielo il trofeo continentale per la seconda volta nella storia dopo quello vinto nel 1968. La nostra Nazionale, ieri capace di imporsi contro la Spagna ai calci di rigore, è in eccellente forma e sogna a occhi aperti. C’è una gradita novità in vista dell’atto conclusivo. La Figc ha infatti annunciato di essere al lavoro per garantire la trasferta a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Italia disputerà ladegli2021 di, in programma domenica 11 luglio (ore 21.00) allo Stadiodi Londra. Gliaffronteranno la vincente della contesa tra Inghilterra-Danimarca e sperano di poter alzare al cielo il trofeo continentale per la seconda volta nella storia dopo quello vinto nel 1968. La nostra Nazionale, ieri capace di imporsi contro la Spagna ai calci di rigore, è in eccellente forma e sogna a occhi aperti. C’è una gradita novità in vista dell’atto conclusivo. La Figc ha infatti annunciato di essere al lavoro per garantire laa ...

