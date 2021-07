Finale Europei 2021 all’Olimpico, stadio aperto per vedere (gratis) l’Italia a Roma: “Ci stiamo lavorando” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo una partita lunghissima e sofferta gli azzurri di Roberto Mancini si sono guadagnati un posto nella Finale, con l’ultimo atteso match degli Europei che si disputerà domenica sera a Wembley. Contro chi dovranno vedersela gli italiani si saprà solo oggi al termine della semiFinale tra Inghilterra e Danimarca. Tutto per poche ore sarà ancora un’incognita, così come ancora non si sa con certezza se lo stadio Olimpico di Roma apra domenica per accogliere i tifosi e dare la possibilità, con l’installazione di maxischermi, di vedere la partita. Leggi anche: Prossima partita Italia, quando e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo una partita lunghissima e sofferta gli azzurri di Roberto Mancini si sono guadagnati un posto nella, con l’ultimo atteso match degliche si disputerà domenica sera a Wembley. Contro chi dovranno vedersela gli italiani si saprà solo oggi al termine della semitra Inghilterra e Danimarca. Tutto per poche ore sarà ancora un’incognita, così come ancora non si sa con certezza se loOlimpico diapra domenica per accogliere i tifosi e dare la possibilità, con l’installazione di maxischermi, dila partita. Leggi anche: Prossima partita Italia, quando e ...

