Figliuolo scrive alle Regioni | “Cercate i docenti e Ata da vaccinare | corsie preferenziali negli hub vaccinali”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Andare a cercare in maniera ''ancor più proattiva'' il personale scolastico, docente e non docente, che non ha per ora aderito ''alla campagna vaccinale, coinvolgendo anche i medici competenti per sensibilizzare la comunità scolastica in maniera ancor più capillare''. L'articolo .