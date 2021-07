Figliuolo a Regioni “Incentivare vaccini personale scuola e università”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il commissario straordinario Francesco Paoloha indirizzato stamattina una lettera alle/Province autonome, nella quale è stato fatto il punto sull'andamento delle vaccinazioni alscolastico e universitario docente e non docente.La percentuale discolastico attualmente raggiunta da una prima somministrazione è pari all'85%, su media nazionale, e ha fatto registrare un incremento dello 0,5% rispetto al 23 giugno scorso.Al fine di rendere più omogenee le percentuali a livello regionale per tale categoria, considerando che diverserimangono ben al ...

E' quanto chiede, a quanto apprende l'Adnkronos, il commissario straordinario all'emergenza coronavirus Francesco Paoloin una lettera inviata allee alle Province autonome, ...Il generale Francesco Paolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, ha inviato un messaggio alleper invitarle a sensibilizzare il personale scolastico e universitario, docente e non docente, alla ...È questo il contenuto della lettera che il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, il generale Francesco Figliuolo, ha inviato oggi alle Regioni e alle Province autonome. In questo ...ROMA (ITALPRESS) – Il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo ha indirizzato stamattina una lettera alle Regioni/Province autonome, nella quale è stato fatto il punto sull’andamento delle ...