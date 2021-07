Festeggiamenti per la vittoria degli Azzurri: a Trento rifiuti incendiati e falò in piazza | video (Di mercoledì 7 luglio 2021) rifiuti incendiati, falò, carta e bottiglie per strada. Immagini tutt'altro che festose quelle mostrate in queste immagini riprese ieri notte dopo la vittoria degli Azzurri. I pompieri sono intervenuti in un clima surreale con alcuni giovani che, come se nulla fosse, continuavano a festeggiare mentre i vigili del fuoco imbracciavano gli idranti per spegnere il falò. "Non è tifo, non è festa, non è esultanza – ha commentato il sindaco Franco Ianeselli – quello che abbiamo visto ieri sera è vero e proprio vandalismo". Guarda tutti i video Euro 2020, ... Leggi su panorama (Di mercoledì 7 luglio 2021), carta e bottiglie per strada. Immagini tutt'altro che festose quelle mostrate in queste immagini riprese ieri notte dopo la. I pompieri sono intervenuti in un clima surreale con alcuni giovani che, come se nulla fosse, continuavano a festeggiare mentre i vigili del fuoco imbracciavano gli idranti per spegnere il. "Non è tifo, non è festa, non è esultanza – ha commentato il sindaco Franco Ianeselli – quello che abbiamo visto ieri sera è vero e proprio vandalismo". Guarda tutti iEuro 2020, ...

