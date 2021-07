Ferrovie: in Lombardia domenica sciopero regionali, Trenord sconsiglia viaggi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Milano, 7 lug. (Adnkronos) - E' stato indetto uno sciopero dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord per l'intera giornata di domenica 11 luglio, che potrà provocare la cancellazione di un numero elevato di treni regionali, suburbani e il collegamento Malpensa Express. Lo fa sapere Trenord, che "si vede costretta a sconsigliare di viaggiare in treno domenica 11 luglio". Secondo l'azienda, "ancora una volta, le rappresentanze sindacali scelgono di procurare il maggior disagio possibile ai viaggiatori che, specialmente in un giorno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Milano, 7 lug. (Adnkronos) - E' stato indetto unodalle rappresentanze sindacali unitarie diper l'intera giornata di11 luglio, che potrà provocare la cancellazione di un numero elevato di treni, suburbani e il collegamento Malpensa Express. Lo fa sapere, che "si vede costretta are diare in treno11 luglio". Secondo l'azienda, "ancora una volta, le rappresentanze sindacali scelgono di procurare il maggior disagio possibile aiatori che, specialmente in un giorno ...

Advertising

TV7Benevento : Ferrovie: in Lombardia domenica sciopero regionali, Trenord sconsiglia viaggi... - FerrovieInfo : Sarà una domenica difficile. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Trenord #Sciopero #Lombardia #7luglio - AssociazioneUNA : Carmi e Ubertis Milano ha ideato il #naming e l’#IdentitàVisiva per #FILI, il progetto voluto da FNM Group, con Reg… - varesenews : Anche Saronno al convegno Fili, il progetto di FNM e Regione Lombardia per rilanciare - GianniVezzani1 : Tra foreste, treni e ciclabili. Ferrovie Nord e Lombardia investono 1 miliardo -