Felipe Anderson, sempre più vicino il ritorno alla Lazio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tutto è pronto per l'arrivo di Felipe Anderson alla Lazio: l'agenzia biancoceleste, sull'app ufficiale, ha pubblicato un approfondimento che sa di annuncio Un altro articolo al sapore di annuncio. Era già successo con mister Sarri prima dell'ufficialità, adesso l'agenzia biancoceleste ha pubblicato, sull'app ufficiale, un approfondimento su Felipe Anderson lasciando intuire come tutto sia pronto per accogliere il brasiliano. «Quando le strade si separarono, club e brasiliano proseguirono verso le loro rispettive ambizioni: quelle della Lazio di inseguire la ...

