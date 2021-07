Fedez le canta, di nuovo, a Renzi: “Ci tieni al ddl Zan o sei il solito parac*ulo”? | VIDEO (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Cogliere la bassezza della politica italiana è vedere Matteo Renzi chiedere un dibattito pubblico a Chiara Ferragni, questa è la cosa triste”. Esordisce così Fedez nelle sue Instagram Stories pubblicate questa mattina, all’indomani della (prima) polemica nata tra sua moglie e il leader di Italia Viva. Il rapper di Rozzano non utilizza mezzi termini per rispondere allo scontro a distanza e annuncia per questa sera un’altra diretta social in compagnia di Alessandro Zan, primo firmatario della tanto discussa legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo. Fedez contro Renzi, il rapper chiede se il leader di Italia ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Cogliere la bassezza della politica italiana è vedere Matteochiedere un dibattito pubblico a Chiara Ferragni, questa è la cosa triste”. Esordisce cosìnelle sue Instagram Stories pubblicate questa mattina, all’indomani della (prima) polemica nata tra sua moglie e il leader di Italia Viva. Il rapper di Rozzano non utilizza mezzi termini per rispondere allo scontro a distanza e annuncia per questa sera un’altra diretta social in compagnia di Alessandro Zan, primo firmatario della tanto discussa legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo.contro, il rapper chiede se il leader di Italia ...

neXtquotidiano : #Fedez le canta, di nuovo, a #Renzi: “Ci tieni al #ddlZan o sei il solito parac*ulo”? | VIDEO - SollazzoRosa : @civati Ma pure lei?? Diretta con Fedez? Sta scherzando? Io non lo ascolto neanche quando canta(Devo dire male molt… - ANGELA11301916 : @Fedez @ZanAlessandro @civati @marcocappato Fedez anch’io ero 5 stelle, ora più che mai sempre più convinta di esse… - MarinaMa2203 : @vanabeau @Luisapav1 @Fedez No, non cedo che questo abbia a che fare col genere... Ha piuttosto a che fare col fatt… - Maurizi81919065 : Fedez canta che è meglio..????candidati se no secondo me vinci facile???? #prelemi -