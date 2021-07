Fedez attacca ancora Renzi: «Tiene davvero al Ddl Zan o è il solito parac**o?». Il leader di Italia Viva: «Io faccio politica, non seguo la massa» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Non si esaurisce lo scambio di accuse tra i Ferragnez e Matteo Renzi. Ieri, Chiara Ferragni aveva scritto sui social «che schifo i politici», in riferimento al fallimento del tavolo di trattativa sul ddl Zan. Il leader di Italia Viva, dal canto suo, aveva invitato l’influencer a un confronto pubblico sul tema, chiedendo rispetto per la politica. Oggi, 7 luglio, è il marito dell’imprenditrice digitale, Fedez a tornare all’attacco dell’ex presidente del Consiglio. «Buongiorno, come ho detto al dottor Renzi, ieri c’era la partita. Ma oggi no». Per questo, il rapper ha ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 luglio 2021) Non si esaurisce lo scambio di accuse tra i Ferragnez e Matteo. Ieri, Chiara Ferragni aveva scritto sui social «che schifo i politici», in riferimento al fallimento del tavolo di trattativa sul ddl Zan. Ildi, dal canto suo, aveva invitato l’influencer a un confronto pubblico sul tema, chiedendo rispetto per la. Oggi, 7 luglio, è il marito dell’imprenditrice digitale,a tornare all’attacco dell’ex presidente del Consiglio. «Buongiorno, come ho detto al dottor, ieri c’era la partita. Ma oggi no». Per questo, il rapper ha ...

