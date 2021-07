Federico Zampaglione si sposa, l’annuncio social del matrimonio con Giglia Marra (Di mercoledì 7 luglio 2021) Federico Zampaglione si sposa. Il leader della band dei “Tiromancino” ed ex compagno di Claudia Gerini, ha annunciato dal social il suo matrimonio con la fidanzata, l’attrice Giglia Marra. Federico Zampaglione sposa Giglia Marra Federico Zampaglione sposa la fidanzata Giglia Marra. Il matrimonio era stato rimandato per via delle ristrettezze e le limitazioni imposte dalla pandemia, ma con ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 7 luglio 2021)si. Il leader della band dei “Tiromancino” ed ex compagno di Claudia Gerini, ha annunciato dalil suocon la fidanzata, l’attricela fidanzata. Ilera stato rimandato per via delle ristrettezze e le limitazioni imposte dalla pandemia, ma con ...

Advertising

Dida_ti : RT @BebuCesco: L'ultimo treno della notte porta via con sé gli amori che si perdono nel blu... e porta via anche te. Federico Zampaglione… - BebuCesco : RT @BebuCesco: L'ultimo treno della notte porta via con sé gli amori che si perdono nel blu... e porta via anche te. Federico Zampaglione… - rmc_official : Nozze in arrivo! #FedericoZampaglione #Tiromancino #7luglio #RadioMonteCarlo - FanTiromancino : RT @RadioItalia: Federico Zampaglione e Giglia Marra si sposano! #matrimonio #congratulazioni @Tiromancino - FanTiromancino : RT @RDS_official: Federico Zampaglione si sposa, ecco (a sorpresa) l’annuncio su Instagram: 'Prima che lo sappiate in altri modi... Ve lo d… -