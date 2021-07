Federica Panicucci favolosa in costume su Instagram (Di mercoledì 7 luglio 2021) favolosa: Federica Panicucci in costume è bellissima, complice la forma smagliante ma anche quel suo sorriso contagioso che, nei tanti anni di carriera, ha saputo conquistare il pubblico. La conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti che la immortalano al mare, mentre idossa un bikini viola con mini pareo abbinato. Un carosello di foto in cui si mostra sorridente, con lo sguardo celato da un paio di grandi occhiali neri. A corredo degli scatti una semplice frase: “La mia estate italiana”, negli hashtag invece spunta il suo sostegno agli Azzurri, reduci dalla vittoria della ... Leggi su dilei (Di mercoledì 7 luglio 2021)inè bellissima, complice la forma smagliante ma anche quel suo sorriso contagioso che, nei tanti anni di carriera, ha saputo conquistare il pubblico. La conduttrice ha pubblicato sul suo profilouna serie di scatti che la immortalano al mare, mentre idossa un bikini viola con mini pareo abbinato. Un carosello di foto in cui si mostra sorridente, con lo sguardo celato da un paio di grandi occhiali neri. A corredo degli scatti una semplice frase: “La mia estate italiana”, negli hashtag invece spunta il suo sostegno agli Azzurri, reduci dalla vittoria della ...

Advertising

daniel_8288 : RT @dea_channel: la divina Federica Panicucci in bikini ????????????????? - dea_channel : la divina Federica Panicucci in bikini ????????????????? - ngiolon : Scusate ma perché i nostri genitori e nonni avevano Raffaella che faceva 3 2 1 BUON ANNO e noi Federica Panicucci?????? - LorenzoMangano8 : RT @oocgfvip5: Tommaso e i racconti su mamma Fariba: quando fece i post con tutte le persone famose per augurargli buon Natale (Silvio Berl… - ReTwitStorm_ita : “Ecco perché è #Stata #Sostituita”. #Barbara D’Urso, la #Versione di Pier #Silvio #Berlusconi non convince. Dietro… -