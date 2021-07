Federica Carta e MyDrama | «Rivendichiamo il diritto di amare senza alcun limite»

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Federica Carta da qualche tempo a questa parte «usa» le sue canzoni per lanciare messaggi importanti. «Lo devo al pubblico e a me stessa», sostiene. La cantautrice 21enne dopo Bullshit, Easy e l’ultimo Morositas, ha inaugurato l’estate 2021 con Tocca a me. E qui, insieme a MyDrama, canta contro «pregiudizi, ignoranza e odio».

Advertising

cantoniaurora : RT @alexiuss11: quanto è sottovalutata federica carta - seilamiacasa : RT @alexiuss11: quanto è sottovalutata federica carta - semperscout : Ma sono l’unica a shippare Federica Carta e MyDrama? ?? - maybeimfinee : RT @mondovisione: federica carta è una delle migliori artiste in circolazione ma è troppo sottovalutata, merita di più //confermo ??// -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Carta

...e dopo una messa in sicurezza della navigabilità del porto che si è rivelata tale solo sulla, ... A dichiararlo è l'avvocatoAmbrogi , di Laboratorio Castiglione. 'La prima parte dei ......è rivelata tale solo sulla, sono ben due gli episodi di incagliamento avvenuti lo scorso 2 luglio, uno che ha visto coinvolto un peschereccio e l'altro la motonave Superba - l'avvocato...Mentre la politica discute ancora intorno all'approvazione del Ddl Zan, il primo in Italia contro l'omotransfobia, Federica e Alessandra firmano «Tocca a me» e cantano insieme contro «pregiudizi, igno ...Da sempre sostenitrice e promotrice degli ideali che caratterizzano lo sport, Le Coq Sportif ha coinvolto i propri atleti in un processo di riflessione per individuare i valori che li ispirano e li de ...