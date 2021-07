Federer: “Il mio ultimo Wimbledon? Non lo so” (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Non so se è stato il mio ultimo Wimbledon, non lo so davvero. Il mio obiettivo era quello di riuscire a giocarne un altro, a tornare, e sono felicissimo di esserci riuscito quest’anno”. Queste le parole di Roger Federer dopo la sconfitta contro Hurbert Hurkacz nei quarti di finale di Wimbledon 2021. Ora il nodo da sciogliere è quello riguardante la sua presenza a Tokyo 2020: “Non ho ancora preso una decisione, avevo già detto che su ciò che viene dopo Wimbledon ci avrei pensato alla fine di Wimbledon. Farò un annuncio il prima possibile, ma voglio prendermi qualche giorno”, ha spiegato lo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Non so se è stato il mio, non lo so davvero. Il mio obiettivo era quello di riuscire a giocarne un altro, a tornare, e sono felicissimo di esserci riuscito quest’anno”. Queste le parole di Rogerdopo la sconfitta contro Hurbert Hurkacz nei quarti di finale di2021. Ora il nodo da sciogliere è quello riguardante la sua presenza a Tokyo 2020: “Non ho ancora preso una decisione, avevo già detto che su ciò che viene dopoci avrei pensato alla fine di. Farò un annuncio il prima possibile, ma voglio prendermi qualche giorno”, ha spiegato lo ...

