Fc Messina: finale playoff raggiunta, ma che fatica! Bianco trascina i giallorossi contro l'Acireale dopo i supplementari (Di mercoledì 7 luglio 2021) Foto di Marco Familiari L'Fc Messina batte l'Acireale in rimonta dopo i tempi supplementari grazie a una doppietta di Bianco: ora sarà finale playoff contro la Gelbison La finale è decisa: sarà Fc Messina-Gelbison. Le due squadre rispettano i pronostici casalinghi e vanno all'ultimo atto dei playoff del girone I di Serie D. dopo la vittoria di ieri dei campani sul San Luca di Cozza, è oggi la squadra di Costantino ad avere la meglio dell'Acireale.

