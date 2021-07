**Famiglia: via libera Senato a assegno temporaneo figli, 201 sì e nessun contrario** (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug (Adnkronos) – Il Senato ha approvato il Ddl sull’assegno temporaneo per i figli minori con 212 sì, 10 astenuti e nessun contrario. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug (Adnkronos) – Ilha approvato il Ddl sull’per iminori con 212 sì, 10 astenuti econtrario. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

