Falcomatà a Roma per la manifestazione nazionale insieme a 600 sindaci di tutta Italia: “basta tiro al bersaglio sui primi cittadini, non porgeremo più l’altra guancia” [FOTO] (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il primo Cittadino di Reggio Calabria, delegato al Mezzogiorno e alla Coesione di Anci, a Roma per la manifestazione nazionale insieme a 600 sindaci di tutta Italia “Ora basta con il tiro a bersaglio sui sindaci. Non possiamo agire solo quando accadono ingiustizie eclatanti. Non aspettiamo che il prossimo di noi finisca sui giornali per responsabilità che non ha e che non può controllare. La misura è colma, chi fa il sindaco non può continuare a caricarsi di immani responsabilità senza nessuna ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il primo Cittadino di Reggio Calabria, delegato al Mezzogiorno e alla Coesione di Anci, aper laa 600di“Oracon ilsui. Non possiamo agire solo quando accadono ingiustizie eclatanti. Non aspettiamo che il prossimo di noi finisca sui giornali per responsabilità che non ha e che non può controllare. La misura è colma, chi fa il sindaco non può continuare a caricarsi di immani responsabilità senza nessuna ...

Advertising

citynowit : Il primo Cittadino a Roma per la manifestazione nazionale insieme a 600 sindaci di tutta Italia - g_falcomata : E' ora di riformare il ruolo dei #sindaci. Oggi 600 sindaci di @comuni_anci sono a Roma per chiederlo. È il momento… - g_falcomata : Basta con il tiro a bersaglio sui sindaci. Basta pacche sulle spalle che suonano come schiaffi. Non porgeremo più l… -

Ultime Notizie dalla rete : Falcomatà Roma Sindaci più amati d'Italia: la classifica completa ...Giacomo Tranchida (Trapani) Mario Conte (Treviso) Miccichè Francesco (Agrigento) Giuseppe Falcomatà ...Antonio Cicchetti (Rieti) Pietro Fontanini (Udine) Matteo Biffoni (Prato) 94 Virginia Raggi (Roma) ...

Indice di gradimento dei Sindaci: crolla De Luca, in calo anche Falcomatà. Penultimo de Magistris [CLASSIFICA] ...7%), mentre le sindache Cinque Stelle Virginia Raggi (Roma) e Chiara Appendino (Torino) coabitano ... Dopo Voce, al 36° posto si classifica Giuseppe Falcomatà , anche lui in calo, seppure di 2 punti ...

Falcomatà: «Basta tiro al bersaglio sui sindaci, non porgeremo più l'altra guancia» Corriere della Calabria ...Giacomo Tranchida (Trapani) Mario Conte (Treviso) Miccichè Francesco (Agrigento) Giuseppe...Antonio Cicchetti (Rieti) Pietro Fontanini (Udine) Matteo Biffoni (Prato) 94 Virginia Raggi () ......7%), mentre le sindache Cinque Stelle Virginia Raggi () e Chiara Appendino (Torino) coabitano ... Dopo Voce, al 36° posto si classifica Giuseppe, anche lui in calo, seppure di 2 punti ...