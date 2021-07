(Di giovedì 8 luglio 2021) Da mesi una parte del Parlamento si sta battendo per far approvare la. Finalmente il prossimo 13 luglio, il DDL Zan – già approvato alla Camera lo scorso 4 novembre, – verrà discusso in Senato. Conduttori, attori e influencer, sono centinaia i personaggi celebri che stanno supportando il disegno didi Alessandro Zan, ma c’è anche qualcuno che è contrario. Dopo Rocco Siffredi anchesi ètoil DDL Zan. “con questo cavolo ...

StraNotizie : Fabrizio Corona si scaglia contro il DDL Zan: “Avete rotto con questa legge contro l’omofobia”… - easyjanjansen : RT @DailyUSANews: #Argentina Fabrizio Corona IMPAZZISCE al gol di INSIGNE: “Forza Napoliiii” - 77jjeb : RT @DailyUSANews: #Argentina Fabrizio Corona IMPAZZISCE al gol di INSIGNE: “Forza Napoliiii” - DailyUSANews : #Argentina Fabrizio Corona IMPAZZISCE al gol di INSIGNE: “Forza Napoliiii” - mario86461382 : @iosonoestanca Vabbè ma chi crede che questa chat sia reale che cartoni guardava da piccolo...ma poi il nuovo Fabri… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona

Altri guai per. Questa volta l'ex re dei paparazzi deve fare i conti con Selvaggia Lucarelli che lo ha portato in causa con l'accusa di diffamazione. 'Con tutti i problemi che ci sono in Italia, ...... il suo colore preferito, che torna nellain fondo, inviata dal suo fan club ufficiale (... all'AdSalini e al Cda della Rai. Intanto i saluti per Raffaella Carrà continuano nelle ...Il feretro di Raffaella Carrà, morta lo scorso 5 luglio all'età 78 anni, è in Campidoglio. La camera ardente è stata allestita presso la sala ...Ha detto nella diretta del Tg1 l'ad Rai Fabrizio Salini, che ha atteso il corteo in Viale ... il suo colore preferito, che torna nella corona in fondo, inviata dal suo fan club ufficiale (posta ...