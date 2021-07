(Di mercoledì 7 luglio 2021) Patriceè esagerato per natura. Stavolta ha deciso di rendere pubblico il suo amore ed il suo tifo per l'direttamente, mentre si insaponava. L'ex centrocampista della Juve ...

Advertising

sportli26181512 : Evra pazzo per l'#Italia: dichiarazione dalla doccia e sfottò con Marchisio!: L'ex giocatore della Juventus ha deci… - luca_f_6 : Un pazzo ?? - SimoBasket21 : Patrice Evra pazzo meraviglioso, lo amo follemente. #ItaliaSpagna - sonoasya : quanto gasa questo pazzo - SabrinaCavali12 : @Evra @robymancio @azzurri Sei completamente pazzo....ti adoro ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Evra pazzo

Corriere dello Sport

Patriceè esagerato per natura. Stavolta ha deciso di rendere pubblico il suo amore ed il suo tifo per l'Italia direttamente dalla doccia, mentre si insaponava. L'ex centrocampista della Juve , all'...Completamente, totalmente, follemente, meravigliosamente, che con la nazionale francese ha preso parte a 2 Mondiali (2010 e 2014) e 3 Europei (2008, 2012 e 2016). Genio di un Patrice, tra i pochi juventini di sempre a meritarsi solo like.Roger Federer avanza ai quarti di finale di Wimbledon battendo in 3 set l'azzurro Lorenzo Sonego col punteggio di 7-5, 6-4, 6-2. Sul Centre Court il tennista elvetico 39enne, attualmente n.8 del ...